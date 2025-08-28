Un hombre de 82 años sufrió lesiones de carácter gravísimas tras ser atropellado por una camioneta en el centro de San Francisco. El hecho se produjo en la intersección de bulevar Buenos Aires y Belgrano.

Según información a la que accedió El Periódico, el accidente involucró a una camioneta Ford 4x4, conducida por un hombre de 68 años oriundo de Devoto, y a un peatón de 82 años. Por causas que aún se intentan establecer, la camioneta habría impactado con el octogenario cuando se encontraba en la calle.

El servicio de emergencias Ucemed se hizo presente en el lugar y asistió a la víctima, para luego trasladarlo al hospital local. Allí, el hombre fue diagnosticado con traumatismo de cráneo y otras lesiones gravísimas. Luego el paciente fue derivado al Sanatorio Argentino.