La justicia de Córdoba dispuso la elevación a juicio de la causa donde otros cuatro policías son investigados por sustracción de motos que estaban en el Potrero del Estado. Se trata del comisario Víctor Daniel Cabral, el subcomisario Julio Jorge Benítez, el agente Carlos Ariel Contreras y la cabo Belén Villagra.

A los cuatro se los acusa por incumplimiento de los deberes del oficio y encubrimiento calificado por la calidad de funcionario público. También fue enviado a juicio el cabo José María Ramacciotti por el delito de hurto agravado por ser miembro de las fuerzas de seguridad. Todos cumplían funciones en el Depósito Judicial n.° 2, ubicado en Potrero del Estado.

El juez de Control en lo Penal Económico de Córdoba Gustavo Hidalgo consideró acreditada la sustracción de 33 motocicletas, partes de un automotor y una bicicleta (que fue hallada en el domicilio de la cabo Villagra), desde mayo de 2020 y diciembre de 2021.

El magistrado sostuvo que esto no hubiera sido posible si el comisario Cabral y el subcomisario Benítez hubieran cumplido con el deber de custodia, ya esa dependencia estaba a su cargo. Además, entendió que estos jefes policiales debieron tomar recaudos o medidas necesarias para llevar un debido control de los vehículos allí depositados.

En este sentido, aludió a las precarias condiciones de seguridad del lugar. “Se desconoce o al menos no obran constancias en la causa de las medidas en general adoptadas para optimizar la vigilancia y resguardo de los vehículos, ni de las acciones que se arbitraron tendientes a cesar los hechos delictivos allí ocurridos. Lo más llamativo fue la evidente falta de cuidado y protección del predio donde se encontraban en resguardo de tales rodados”, afirmó.

Asimismo, la acusación atribuye al cabo Ramacciotti haber sustraído, en marzo de 2020, una motocicleta ubicada en el depósito. Para concretar este ilícito, habría utilizado el vehículo tipo “plancha” que los empleados policiales empleaban para transportar los motovehículos.

En tanto, al agente Contreras se lo acusa de omitir el cumplimiento de la función de controlar el portón de ingreso y egreso, permitiendo así la sustracción del rodado.