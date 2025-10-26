Este sábado 25 de octubre por la tarde un hombre de 25 años fue detenido por violación de domicilio en barrio Hospital.

El procedimiento se inició tras un aviso que alertaba sobre la presencia de un masculino saltando un tapial en calle Ituzaingó. Al llegar al lugar, los efectivos observaron al sujeto dentro de una vivienda con medidas de seguridad, sin poder justificar su presencia en el inmueble.

Fue aprehendido en el lugar y trasladado a sede policial, donde quedó a disposición de la autoridad judicial.