Una persona perdió la vida en un siniestro que ocurrió este lunes por la tarde en ruta nacional 158, en el interior de Córdoba. El hecho sucedió en el tramo de la ruta que une las localidades de Las Mojarras y Arroyo Algodón, alrededor de las 14.

Según informaron fuentes policiales, el hecho involucró el impacto de un automóvil contra un camión que remolcaba un volquete. Tras la colisión, el automóvil volcó y quedó destruido.

La víctima fatal, cuya identidad se desconoce, falleció en el acto, según confirmaron el Personal de Bomberos y de la Policía que tomaron intervención en el caso.

Debido a este choque, el tránsito en la zona debió ser restringido para permitir el trabajo de los equipos de emergencia que acudieron rápidamente al lugar.