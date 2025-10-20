Un local comercial fue blanco de un nuevo ataque bajo la modalidad de "rompevidrieras" en San Francisco. Los delincuentes forzaron una reja, rompieron la ventana del frente y sustrajeron mercadería, dinero en efectivo y otros elementos de los propietarios.

El hecho ocurrió en el local de venta de maquillaje "Luminara", ubicado en calle Brigadier Bustos al 600. La propietaria, una joven de 20 años, se presentó en su comercio a las 07:30 de la mañana de este lunes y constató el ataque.

La mujer observó que la ventana del frente tenía el vidrio roto y la reja estaba forzada. Tras revisar el interior, notó el faltante de maquillaje varios, perfumes, parlantes y una suma de $20.000 pesos en efectivo.

Personal del Comando de Acción Preventiva (CAP) se hizo presente en el lugar. Se constató la existencia de cámaras de seguridad en la zona, cuyas imágenes serán clave para la investigación.