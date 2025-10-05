Otro domicilio de San Francisco fue blanco de un robo bajo la modalidad “rompepuertas” este domingo, luego de que delincuentes dañaran la entrada para ingresar a la vivienda. El hecho se produjo en la calle Fernando Fader al 4500, mientras el propietario se encontraba de viaje.

Personal del Comando de Acción Preventiva (CAP) se dirigió al lugar y se entrevistó con un hombre de 78 años, familiar del dueño de casa. El hombre manifestó que su hijo se encuentra de viaje hace una semana y que, al revisar el inmueble, notó que la puerta de madera del frente estaba dañada.

Tras ingresar, se constató el faltante de un televisor (sin precisar marca, tamaño ni color) y otras pertenencias. El familiar fue invitado a realizar la denuncia correspondiente en la sede policial.