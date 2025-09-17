Este miércoles por la tarde se produjo un nuevo accidente de tránsito en la intersección de avenida Trigueros y calle José Hernández, en barrio 20 de Junio de San Francisco.

El siniestro involucró a una motocicleta Guerrero Trip 110 que circulaba en sentido Norte - Sur por Av. Trigueros, y un automóvil Fiat Cronos gris que lo hacía por José Hernández en dirección Oeste-Este.

Según informó personal policial que intervino en el lugar, el choque provocó daños materiales, sin necesidad de asistencia médica. Los conductores intercambiaron datos y no fue necesario requerir servicios de emergencia.

Lamentablemente en las últimas semanas se produjeron una serie de choques en el sector. El último fue este martes cuando un ciclista de 28 años sufrió lesiones en la intersección de avenida Trigueros y Bv. Roca.