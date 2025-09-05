Una mujer de 57 años sufrió lesiones de carácter grave en un nuevo accidente en el sector de avenida Trigueros de San Francisco, donde chocaron la moto que guiaba y un automóvil. La víctima tuvo que ser internada con una fractura de húmero.

El hecho se produjo en la intersección de avenida Trigueros y José Hernández en la mañana de este viernes. El choque fue protagonizado por un automóvil Renault Megane, conducido por un hombre de 31 años, y la motocicleta Corven Energy 110cc en la que se movilizaba la mujer.

Según se conoció, el automóvil circulaba por Trigueros mientras que la motocicleta lo hacía por Hernández al momento del choque.

La zona es un sector complejo con numerosos accidentes y es objeto de reclamos por parte de los vecinos, quienes han solicitado al municipio la toma de medidas para mejorar la seguridad vial.

El servicio de emergencias Ucemed trasladó a la motociclista al Sanatorio Argentino, donde fue asistida y confirmaron la gravedad de la lesión al diagnosticarle fractura húmero y diversas escoriaciones.