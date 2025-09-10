Tres personas con pedido de detención fueron arrestadas durante un operativo interfuerzas realizado en la ciudad de San Francisco, en barrio Catedral, entre el 9 y 10 de septiembre, según informó la Policía.

El procedimiento fue ejecutado de forma conjunta por la Policía de la provincia de Córdoba, Gendarmería Nacional Argentina y la Policía Federal Argentina. Según el parte oficial, el despliegue tuvo como objetivo reforzar la seguridad en San Francisco y zonas limítrofes con la provincia de Santa Fe. Participaron 63 efectivos y 24 móviles.

Durante los controles, la Policía de Córdoba detuvo a tres hombres con orden de detención vigente, secuestró una motocicleta con pedido activo desde el 8 de julio de 2025 y retuvo otras 27 por infracción a la Ley 10326. También fue identificado un hombre con pedido de paradero vigente desde el 9 de septiembre y se labraron siete actas por infracciones a la Ley 8560, dos de ellas por alcoholemia. Además, fueron identificadas 253 personas, y se controlaron 155 motocicletas y 84 automóviles.

Por su parte, la Policía Federal Argentina realizó seis procedimientos por infracción a la Ley 23.737, con siete personas imputadas. Controlaron 25 vehículos e identificaron a 32 personas.

Gendarmería Nacional Argentina controló tres vehículos, verificó antecedentes de tres rodados y de diez personas, y procedió a la identificación de 15 ciudadanos.

El operativo fue fiscalizado por la directora de la Unidad Regional Departamental San Justo, comisaria mayor Analia Ludueña, y por el subdirector, comisario inspector Pablo Nieto. También fue supervisado por el jefe del Departamento de Coordinación Operacional, comisario Daniel Albera, y el jefe de la comisaría distrital San Francisco, comisario Gaspar Bazán.