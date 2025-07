Operativo en San Francisco: hay un tercer detenido por el crimen de Zamir en Frontera

Este martes 15 de julio hubo novedades muy importantes en torno a la investigación por el crimen de Zamir en Frontera y en horas de la noche la Policía detuvo en San Francisco a un joven por su presunta implicación en el caso. Se trata de la segunda detención en la misma jornada y con esta ya son tres las personas detenidas por el ataque a balazos en el que murió el pequeño de cuatro años y su padrastro se encuentra gravemente herido.

El operativo se desarrolló aproximadamente a las 23:15 en sobre avenida Juan de Garay al 2100, casi esquina con España. Según fuentes policiales el detenido sería el tercer hombre que presuntamente circulaba en el vehículo desde donde se produjo el ataque.

La Policía de San Francisco lo capturó en la vía pública cuando presuntamente intentaba escapar a bordo de una camioneta 4x4 de color negra, oculto en la parte trasera. Se investiga además su parentesco con el primer detenido en la causa.

El joven fue esposado y con la participación de agentes del Equipo de Tácticas Especiales Recomendable (ETER) y de la Policía de Investigaciones (PDI) de Santa Fe, se realizó un traslado con altas medidas de seguridad y varios móviles policiales.

Asimismo, fue detenido otro hombre que manejaba la camioneta por su presunta colaboración para el intento de escape.

Dos detenciones en un día

Este martes ya había quedado detenida otra persona que presuntamente tendría participación en el hecho.

El segundo aprehendido es un joven de 20 años cuyas iniciales son T.M., y para la investigación habría estado en el Fiat Cronos que interceptó el vehículo donde iba Zamir, su mamá y Braian Martínez (31), la pareja de ésta.

El joven quedó detenido mientras que en paralelo se realizaban allanamientos en Frontera y San Francisco. T.M. por disposición de la fiscal Fabiana Bertero fue imputado por los delitos de homicidio calificado y tentativa de homicidio y está alojado en sede policial.

Vale destacar que el viernes, dos días después del homicidio y que balearan a Martínez se detuvo a un joven de 23 años en barrio Sarmiento de San Francisco.

Ayer lunes, la familia de Zamir realizó una marcha desde el municipio hasta la sede policial de Frontera en reclamo de justicia. La madre del niño, Rocío Funes dijo: “Mi hijo era un niño inocente y unos cobardes, porque no son sicarios, son unos cobardes que a mi hijo me lo mataron de atrás. No voy a parar hasta verlos a todos que terminen de la peor manera, como se lo merecen. Voy a hacer justicia por mi hijo”.

Avanza la investigación

Zamir T. iba en un auto Ford Fiesta con su mamá y la pareja de ella llamado Braian “Peladito” Martínez el miércoles 9 de julio. A la altura de la intersección de calles 7 y 86 fueron interceptados por un Fiat Cronos del cual descendieron al menos dos personas quienes comenzaron a disparar.

Vecinos del sector aseguraron que fueron varios impactos, entre 10 y 15 proyectiles de los cuales al menos cuatro afectaron al pequeño, que murió en el lugar. Martínez, en tanto, fue alcanzado por al menos seis balas que le provocaron gravísimas lesiones, una en la médula espinal e inicialmente estuvo en el Hospital J.B. Iturraspe pero tras producirse amenazas lo trasladaron a Santa Fe.

Horas después de sucedido este hecho se encontró el Cronos incendiado en un descampado en la zona de Josefina, y el vehículo había sido robado en Vila en un delito investigado como robo calificado.

Martínez, quien habría salido de la cárcel poco tiempo atrás y cuenta con antecedentes delictivos, pertenece a una familia ya atravesada por la violencia y la tragedia. Su hermano David Horacio Martínez de 21 años murió baleado en mayo de 2025.

Una de las hipótesis investigada por la fiscal Bertero es un presunto ataque vinculado al narcotráfico en la zona, pero la causa sigue bajo secreto de sumario.

Desde que sucedió el homicidio se produjeron allanamientos en San Francisco y Frontera, en algunos de ellos se secuestraron teléfonos celulares y un arma. En ese marco el viernes había sido detenido un joven de 23 años en barrio Sarmiento por una presunta implicación en el ataque.