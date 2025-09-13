Cinco personas fueron detenidas y casi 500 dosis de cocaína fueron secuestradas durante un operativo interfuerzas realizado en la ciudad de San Francisco, en el marco del plan de lucha y prevención contra el narcotráfico impulsado por el Ministerio Público Fiscal de la provincia de Córdoba.

Según informó la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), el procedimiento se llevó a cabo con participación de efectivos y móviles tanto de esa fuerza como de la Policía de Córdoba, desplegados en calles, espacios verdes y sectores considerados vulnerables.

Durante el operativo, un vehículo con cinco ocupantes intentó evadir un control policial, lo que motivó una persecución que culminó en calle San Francisco de Asís al 1000, en barrio Parque. Allí, los efectivos lograron interceptar el automóvil y secuestrar 496 dosis de cocaína, $111.100 en efectivo y el vehículo en el que se desplazaban los sospechosos.

La totalidad de los ocupantes, todos mayores de edad, fueron detenidos. Según consignó la FPA, la Fiscalía del Fuero de Lucha Contra el Narcotráfico con asiento en San Francisco dispuso el traslado de los aprehendidos y la remisión de lo incautado, en el marco de una causa por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N.º 23.737.