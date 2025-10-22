El Gobierno de Santa Fe publicó días atrás en el Boletín Oficial la resolución por la cual se ofrece una recompensa de 25 millones de pesos a quienes aporten información “relevante” que permita capturar a Héctor Argentino Gallardo, acusado de asesinar de un disparo en la cabeza a Miguel Ángel Cabrera en la localidad de Frontera.

Gallardo, de 54 años, está prófugo desde septiembre de 2022 y su nombre fue incorporado recientemente al listado de los delincuentes más buscados de la provincia. La decisión fue firmada por el Ministerio de Justicia y Seguridad, tras un pedido del fiscal Matías Castellano, de la Unidad Especial de Homicidios de la Fiscalía Regional 5°, con sede en Rafaela.

El hecho por el que se lo acusa ocurrió el 23 de abril de 2022, alrededor de las 22, en una vivienda de la calle 74 de Frontera, donde vivía Cabrera junto a su esposa. Según informaron fuentes judiciales, un hombre armado llegó hasta la casa, discutió brevemente con la víctima y le disparó a corta distancia. Cabrera, de 42 años, fue trasladado de urgencia al hospital Iturraspe, en la ciudad de San Francisco, pero falleció por una herida de arma de fuego con orificio de entrada y salida en el cráneo.

Orden de captura vigente desde 2022

La causa está caratulada como “amenazas coactivas agravadas y homicidio calificado por el uso de arma de fuego”. El fiscal Castellano solicitó en su momento la orden de detención, que fue emitida el 16 de septiembre de 2022, pero desde entonces el acusado permanece prófugo.

La resolución oficial destaca que se agotaron otras instancias y que “las circunstancias en las que se cometió el hecho, su gravedad social y las dificultades para obtener información útil ameritan el ofrecimiento de una recompensa dineraria”.

Héctor Gallardo es un viejo conocido de la Justicia. En diciembre de 2017 fue condenado por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de Córdoba a 14 años de prisión por organizar y financiar el transporte de estupefacientes. Sin embargo, en 2019 recibió el beneficio de la prisión domiciliaria, lo que le permitió regresar a su domicilio en Frontera. Desde entonces, se lo vincula con nuevos hechos delictivos.

Además del homicidio de Cabrera, autoridades judiciales de Santa Fe sostienen que Gallardo continúa vinculado a redes del narcotráfico en la región, lo que aumenta la complejidad de su captura.

Cómo aportar información

Según detalla la resolución N° 3075 publicada el 17 de octubre de 2025, quienes tengan datos que puedan colaborar en la detención de Gallardo pueden hacerlo de manera confidencial, enviando un correo electrónico a recompensas@mpa.santafe.gov.ar o presentándose de forma presencial en cualquiera de las sedes del Ministerio Público de la Acusación de la provincia:

Santa Fe: Av. General E. López 3302

Rosario: Sarmiento 2850

Venado Tuerto: Alvear 675

Reconquista: Iriondo 553

Rafaela: Necochea 44

De acuerdo a lo informado, la identidad de quienes colaboren con la causa será preservada en todo momento, antes, durante y después de la investigación o proceso judicial, conforme lo estipula la Ley Provincial N° 13.494.