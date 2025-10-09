Un joven motociclista de 26 años resultó con lesiones graves tras el choque con una camioneta en el barrio Cottolengo. El accidente se produjo durante la noche en la conflictiva avenida Trigueros, donde se repiten los siniestros viales, con la esquina José Hernández.

Según pudo saber El Periódico el siniestro fue protagonizado por un hombre de 45 años, que conducía una camioneta Fiat Fiorino por Hernández y un joven de 26, que se movilizaba en una motocicleta Honda Wave 110cc, y circulaba por la avenida.

El servicio de emergencias UCEMED asistió al conductor de la motocicleta, identificado como Peralta, y lo trasladó de urgencia al Hospital Iturraspe. Los médicos diagnosticaron lesiones graves y el joven quedó internado a la espera de su evolución.

Se labraron las actuaciones de rigor para determinar las causas del choque.