Una nueva muerte en Córdoba conmueve al barrio Ituzaingó, específicamente en la zona conocida como Los Cuarenta, donde una nena de 12 años perdió la vida en su casa este miércoles. Durante la tarde, se confirmó que no fue un caso de muerte súbita, ya que la menor tenía cardiopatías previas, consignó Cadena 3.

Ante la repentina pérdida, Dalma, una vecina que conocía a la menor fallecida y a su familia, comentó en Cadena 3 que el fallecimiento los sorprendió y conmocionó a todos. "Nos levantamos con esa noticia".

La comunidad está preocupada por la serie de muertes súbitas que han afectado a distintos niños en Córdoba. "Nos preocupa mucho porque se dice que fue muerte súbita y eso también nos preocupa porque todos tenemos hijos", comentó Dalma.

Cabe decir que la menor no estaba haciendo ninguna actividad física al momento de su fallecimiento. Según los testimonios, se encontraba en su casa cuando comenzó a sentirse mal. Y los vecinos relataron que la ambulancia llegó tarde.

La preocupación entre los vecinos se intensifica debido a la cantidad de casos recientes. Y la incertidumbre genera miedo en la comunidad, que está vulnerable ante esta situación.

La recomendación de los expertos es realizar chequeos médicos regulares y aprender maniobras básicas de RCP, tanto como saber usar desfibriladores.