Un motociclista de 35 años falleció tras protagonizar un siniestro vial en la intersección de las calles Raúl Alfonsín y Peñaloza, en la ciudad de Arroyito. El hecho ocurrió durante la noche del miércoles.

Según informa Más FM 107.1, momentos antes, en esa esquina, se produjo una colisión entre una motocicleta de 110cc y un camión marca Fiat Iveco conducido por un hombre de 66 años, quien viajaba junto a un menor de 9 años. Ambos ocupantes del camión resultaron ilesos.

De acuerdo a esta fuente, el motociclista fue trasladado por un servicio de emergencias a un nosocomio local, donde posteriormente se constató su fallecimiento.

Se investigan las circunstancias del hecho.