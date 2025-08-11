Un motociclista de 36 años falleció esta mañana en la ciudad de Río Cuarto, luego de un siniestro vial en la intersección de las calles San Martín y Gaudard. Según la información proporcionada por LV16 Radio Río Cuarto, el motociclista circulaba por calle San Martín cuando impactó contra un Citroën Berlingo que transitaba por calle Carlos Gaudard.

El accidente fue presenciado por vecinos, quienes relataron que la víctima salió despedido y cayó a varios metros a causa de la colisión.

Una testigo comentó a la radio que "es permanente la cantidad de accidentes" en esa esquina, y que la gente "no frena" ni respeta la velocidad. "Son constantes los accidentes, algunos fatales también. Hace mucho que no pasaba esto de tan fuerte", agregó.

El Ministerio Público Fiscal se encuentra trabajando en el lugar para determinar las causas del trágico suceso.