Murió un joven al chocar con un árbol en ruta provincial 4, cerca de La Laguna

Un joven de 24 años murió esta mañana tras chocar contra un árbol con su vehículo en el kilómetro 44 de la ruta provincial N° 4, en jurisdicción de La Laguna.

El hecho ocurrió alrededor de las 8:00 de este domingo. Según detalló la Departamental San Martín, un joven de 24 años oriundo de La Carlota que se desplazaba a bordo de un Renault Megane azul, dominio JUT 281, perdió el control del vehículo e impactó contra un árbol ubicado a la vera de la calzada.

Fue identificado como Tomás Agustín Abatte. Según informó el Destacamento La Laguna, el conductor era el único ocupante del automóvil y falleció en el acto.

En el lugar trabajaron personal policial, Policía Científica, el médico policial de turno —quien constató el deceso— y Bomberos Voluntarios, que intervinieron para extraer el cuerpo del interior del rodado.

Por disposición del fiscal René Bosio, el cuerpo fue trasladado a la morgue judicial del Hospital Regional Pasteur de Villa María para la realización de la autopsia. También se ordenó el relevamiento de cámaras de seguridad en la zona.

Las actuaciones judiciales continúan.