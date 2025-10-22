Murió un hombre en un accidente vial en la ruta nacional 158
Por causas desconocidas todavía chocaron dos automóviles y un hombre de 58 años falleció en lugar, en tanto que también una mujer resultó herida.
Este miércoles al mediodía se produjo un choque en el acceso norte de la localidad de Las Perdices sobre ruta nacional 158. Estuvieron involucrados en el siniestro dos automóviles y como consecuencia de esto falleció un hombre de 58 años.
La víctima iba a bordo de un Fiat Punto y colisionó con un Fiat Pulse cuya conductora de 52 años resultó lesionada y fue trasladada por un servicio de emergencias para su evaluación médica.