Este miércoles al mediodía se produjo un choque en el acceso norte de la localidad de Las Perdices sobre ruta nacional 158. Estuvieron involucrados en el siniestro dos automóviles y como consecuencia de esto falleció un hombre de 58 años.

La víctima iba a bordo de un Fiat Punto y colisionó con un Fiat Pulse cuya conductora de 52 años resultó lesionada y fue trasladada por un servicio de emergencias para su evaluación médica.