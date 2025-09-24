Un hombre de 83 años falleció en la mañana de este miércoles en el Hospital de Las Varillas, donde se encontraba internado desde fines de agosto tras haber sido agredido durante un intento de robo.

Según informó la Policía y El Heraldo de Las Varillas, el hecho ocurrió cuando el hombre habría advertido a un joven que intentaba sustraer elementos de un comercio. En ese momento, recibió golpes en la cabeza y una puñalada.

Vecinos alertaron a la Policía tras escuchar los gritos. El presunto autor, un joven de 22 años, fue localizado en una vivienda cercana, oculto debajo de una cama. Quedó detenido y fue puesto a disposición de la Fiscalía de Las Varillas.

La víctima no logró recuperarse de las heridas y permaneció internada hasta su fallecimiento.