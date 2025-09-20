Un hombre de 58 años falleció en la noche del viernes tras impactar con su camioneta contra un árbol en calle Paraguay, a la altura del 2800, antes de avenida Caseros.

Según informó la Policía, el hecho se registró alrededor de las 22:00 en la intersección de Caseros y Paraguay, donde una camioneta Ford Ranger perdió el control e impactó contra un árbol. El Servicio de Emergencias constató el deceso en el lugar.

En el sitio trabajaron efectivos policiales y se hizo presente Policía Judicial para realizar las pericias correspondientes. Las circunstancias del hecho aún se encuentran en investigación.

Las causas del hecho aún no fueron determinadas: se investigará si la muerte fue consecuencia directa del impacto o de un problema de salud previo.