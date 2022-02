Una mujer de barrio 20 de Junio fue víctima de un ladrón que la golpeó para robarle la billetera el sábado a la tarde cuando se dirigía hacer un mandado por calle Honduras.

"El sábado a las 19 aproximadamente, salí hacer un mandado, cuando estaba a la vuelta de casa, vino un tipo corriendo por atrás mío, eran dos tipos en una moto, el tipo me golpeó con algo en la cabeza y me robó la billetera. Por suerte no tenía documentación, solo dinero", relató Carina Ríos a El Periódico.

Al mismo tiempo, expresó: "Me interesaría que haya más seguridad, ya que hay niños y mujeres mayores de edad siempre en las calles".

"Estoy bien, pero ahora me genera mucho miedo salir a los negocios que tengo a media cuadra. Ni mi hijita ya quiere salir a la vereda", sostuvo la mujer que hizo la denuncia policial.

Sobre la vestimenta del malviviente, indicó que tenía gorra, una remera marrón, y un jeans azul.