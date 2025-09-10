Mujer de 79 años sufrió fractura de tibia y peroné tras un choque de dos motos
Sucedió esta tarde en en barrio Sarmiento. La lesionada se movilizaba en una Motomel, mientras que el otro vehículo era conducido por una menor de 15 años.
Una mujer de 79 años sufrió una fractura de tibia y peroné tras protagonizar un accidente de tránsito en barrio Sarmiento en la tarde de este miércoles. El siniestro ocurrió en la intersección de las calles Echeverría y Gerónimo del Barco.
El choque fue protagonizado por la mujer, que circulaba en una motocicleta Motomel Blitz, y una menor de 15 años que se movilizaba en una moto Honda Wave. El servicio de emergencias Cruz Verde acudió al lugar y trasladó a la mujer mayor a la Clínica Regional para su atención.
La doctora de guardia, le diagnosticó a la señora una fractura de tibia y peroné tras la colisión. La menor de edad, por su parte, no presentaba lesiones visibles.