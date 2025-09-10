Una mujer de 79 años sufrió una fractura de tibia y peroné tras protagonizar un accidente de tránsito en barrio Sarmiento en la tarde de este miércoles. El siniestro ocurrió en la intersección de las calles Echeverría y Gerónimo del Barco.

El choque fue protagonizado por la mujer, que circulaba en una motocicleta Motomel Blitz, y una menor de 15 años que se movilizaba en una moto Honda Wave. El servicio de emergencias Cruz Verde acudió al lugar y trasladó a la mujer mayor a la Clínica Regional para su atención.

La doctora de guardia, le diagnosticó a la señora una fractura de tibia y peroné tras la colisión. La menor de edad, por su parte, no presentaba lesiones visibles.