Este miércoles se confirmó el fallecimiento de un hombre de 53 años que había sido golpeado en Frontera el pasado lunes 15 de septiembre y estuvo internado en terapia intensiva hasta este mediodía cuando se confirmó el deceso. La víctima fue identificada como Javier Ortiz, persona reconocida en San Francisco por haber sido presidente del Aero Club.

En un breve comunicado en sus redes sociales desde la institución dijeron: “Hoy nos toca despedirnos de Javier, ‘Patán’... quien fue Presidente, socio, colaborador, amigo de nuestro club. No hay palabras para describir esta pérdida... Acompañamos a su familia y amigos en tan duro momento. Volá alto Patán, acá siempre te vamos a recordar”.

Ortiz presentaba un traumatismo abdominal producto de una riña acontecida en Frontera y a partir de las graves lesiones los médicos tuvieron que extirparle el bazo.

Las autoridades se encuentran investigando las circunstancias exactas del hecho y tratando de arrestar al presunto agresor que estaría identificado.

El caso está a cargo del nuevo fiscal de Frontera y la Policía de Investigaciones (PDI).