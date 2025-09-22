Un hombre de 34 años quedó imputado por el homicidio de Javier Ortiz (53), el vecino de San Francisco que falleció tras una violenta pelea ocurrida el pasado 15 de septiembre en Frontera en circunstancias que aún son investigadas por la Justicia santafesina.

La resolución judicial se conoció este lunes en los tribunales de Rafaela, donde el juez Gustavo Bumaguin dispuso la prisión preventiva por 45 días para Ariel Gorosito, bajo la calificación legal de “homicidio simple con exceso en la legítima defensa”, delito que prevé penas de entre 2 y 14 años de prisión.

Según consignó el portal Rafaela Noticias, la hipótesis de la investigación que lleva adelante el fiscal Pedro Machado el episodio se habría originado en un conflicto personal entre ambos hombres, presuntamente vinculado a una relación sentimental con una misma mujer. Esa disputa había desencadenado varios cruces previos y terminó en una confrontación fatal.

Según relató el fiscal en la audiencia en base a la investigación, el lunes 15 de septiembre Ortiz pasó unas horas con la mujer y luego abandonó la casa de Calle 3 al 300, en Frontera. Pero, siempre según la investigación de la Fiscalía, se habría quedado aguardando en su camioneta la llegada de Gorosito, quien arribó cerca de las 23:30.

La hipótesis de la Fiscalía es que al descender del vehículo, Ortiz llevaba consigo una barra de hierro de 60 centímetros de largo y 2 kilos de peso e irrumpió en la vivienda para atacar a Gorosito en un lavadero, donde lo habría golpeado en la cabeza.

La Fiscalía determinó que el joven habría logrado huir hacia la casa de un vecino, mientras era perseguido por Ortiz. Y que una vez dentro de la vivienda, Gorosito tomó un palo —similar al que utilizan los camioneros para controlar la presión de los neumáticos—, mientras Ortiz golpeaba con fuerza la puerta metálica, algo que habría sido visto por testigos.

La investigación señala que la secuencia se trasladó a la vereda, donde ambos se enfrentaron nuevamente. En medio de los golpes, Gorosito le asestó un fuerte golpe en el costado izquierdo, tras lo cual la víctima quedó con serias dificultades para respirar, según relataron testigos a la Fiscalía.

Tras el altercado, los testigos señalaron que Ortiz intentó embestir con su camioneta a Gorosito, aunque no logró lesionarlo. Luego ambos fueron trasladados por la Policía al Hospital Iturraspe de San Francisco.

Gorosito recibió curaciones leves y fue dado de alta en el momento, mientras que Ortiz quedó internado en terapia intensiva. Los médicos detectaron una hemorragia interna y debieron extirparle el bazo, pero dos días después falleció a causa de un shock hipovolémico que derivó en una falla multiorgánica.

Posturas contrapuestas

Durante la audiencia, la defensora pública Georgina Alassia planteó que el hecho debía considerarse como un caso de legítima defensa. Sostuvo que fue Ortiz quien buscó el enfrentamiento, que llegó armado con el hierro y que incluso había protagonizado meses atrás un episodio en el que intentó atropellar con la camioneta a Gorosito.

Para la defensa, el hecho de que su cliente se refugiara en la casa de un vecino y buscara un palo para repeler el ataque era un acto justificado ante la inminente irrupción de Ortiz en la propiedad.

El fiscal, en cambio, sostuvo que si bien existió una primera reacción de defensa frente a la agresión inicial, ese escenario cesó una vez que Gorosito se encontraba resguardado dentro de la vivienda. Según explicó Machado, al salir nuevamente a la vereda con un palo y confrontar a Ortiz, el imputado configuró un “exceso” en la legítima defensa, figura prevista en el Código Penal.

El juez Bumaguin coincidió con esta argumentación. Señaló que Ortiz no hubiera podido atravesar la puerta de hierro de la vivienda y que Gorosito contaba con alternativas menos riesgosas, como llamar a la Policía. En ese marco, resolvió dictar la prisión preventiva por 45 días para permitir el avance de la investigación.

Cómo sigue la causa

En las próximas semanas, el Ministerio Público de la Acusación continuará con la recolección de pruebas y testimonios para determinar la calificación definitiva del hecho. Según la evolución del expediente, el fiscal podrá ratificar la acusación por homicidio simple en exceso de legítima defensa o evaluar una salida alternativa si hubiera acuerdo con la defensa.

El caso generó una fuerte repercusión en la región, no solo por la gravedad de la pelea, sino también por la figura de la víctima: Ortiz, de 53 años, fue presidente del Aero Club de San Francisco y era un vecino muy conocido en la ciudad. Desde la institución lo despidieron con un sentido mensaje en redes sociales, destacando su compromiso y trayectoria.