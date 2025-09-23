Quedó en prisión preventiva el hombre de 34 años que es investigado como autor del homicidio de Javier Gustavo Ortiz, cometido por exceso en la legítima defensa en la localidad de Frontera. Así lo ordenó el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Gustavo Bumaguin, en la audiencia que se desarrolló ayer en los tribunales de Rafaela.

El fiscal Pedro Machado está a cargo de la investigación y es quien solicitó que el imputado, cuyas iniciales son ACG, transite el proceso judicial privado de su libertad. El magistrado dispuso la prisión preventiva del hombre investigado con un plazo de 45 días. Además del crimen, al imputado se le atribuyen delitos vinculados a un episodio previo de violencia de género en perjuicio de una expareja.

Exceso en la legítima defensa

Machado relató que “el domingo 14 de este mes, aproximadamente a las 23:30, Ortiz fue a una vivienda en la que estaba el imputado, lo agredió con una barra de cremallera de vehículo y le provocó lesiones”.

El fiscal sostuvo que “el hombre que quedó en prisión preventiva, luego de ser agredido, excedió los límites de la legítima defensa, tanto en intensidad como en extensión”. En tal sentido, precisó que “fue a una casa lindera, de la cual tomó un palo de madera tipo ‘palo de gomero’, y al ser atacado nuevamente por Ortiz, usó el elemento contundente para golpearlo en distintas partes de su cuerpo”.

Machado adujo que “tanto el imputado como Ortiz resultaron heridos y recibieron atención médica en el nosocomio de San Francisco, donde la víctima falleció el miércoles de la semana pasada como resultado de los golpes que le propinó el hombre investigado”.

Violencia de género

El fiscal también brindó precisiones de otro hecho ilícito atribuido al imputado. “El viernes 8 de agosto de este año alrededor de las 9:00 de la mañana, ingresó a una vivienda en la que reside una mujer que es su expareja”, informó y subrayó que “entró a la casa sin la autorización de ella”.

“El hombre investigado amenazó de muerte a la mujer y también le dijo que prendería fuego la casa, lo que provocó el lógico temor de la víctima”, afirmó Machado.

Finalmente, Machado especificó que “antes de irse del inmueble, el imputado agredió físicamente a la mujer y rompió una cartera que era de ella”. En tal sentido, concluyó que “todo el accionar ilícito del hombre se enmarcó en un claro contexto de violencia de género”.

Riesgos procesales

Machado manifestó que “con el grado de probabilidad requerido en esta instancia del proceso, el juez dio por acreditado –con las evidencias que presentamos– que los hechos se sucedieron del modo en el que lo planteamos desde la Fiscalía y que el imputado es el posible autor”.

Asimismo, el funcionario del MPA sostuvo que “el magistrado contempló que la pena en expectativa es de cumplimiento efectivo, por lo que entendió que estaban vigentes el peligro de fuga y el de entorpecimiento probatorio”.

Al hombre de 34 años se le atribuyó la autoría de los delitos de homicidio con exceso en la legítima defensa; lesiones leves dolosas calificadas (por haber sido perpetradas por un hombre contra una mujer, en un contexto de violencia de género); amenazas coactivas; violación de domicilio y daño.