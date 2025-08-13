Esta semana un nuevo hecho criminal sacudió a los vecinos de Frontera cuando el lunes encontraron el cuerpo sin vida de Emanuel Levratto de 28 años. La víctima fue hallada en un campo, afirmaron desde el entorno familiar, casi en la zona rural y aunque fue trasladado al Hospital Iturraspe no tenía ya signos vitales.

Desde que tomó trascendencia la muerte hay muchas preguntas que desde su familia se hacen; es poco lo que pudieron conocer y piden justicia. Su cuñada dijo a El Periódico que pudieron conocer algunos pormenores. “Él salió en busca de sus caballos con un menor de edad, cuando llegó al lugar donde lo mataron aparecieron dos muchachos, lo atacaron y lo mataron”, aseguró.

Ese acompañante “salió en busca de ayuda , a decirle a su familia de lo que pasó”. Momentos después todos llegaron al lugar y llamaron de inmediato a la policía. “Él (por Emanuel) aún seguía con vida cuando ellos llegaron, llamaron a la ambulancia que nunca llegó. El padre desesperado pidió que por favor lo lleven al Hospital y los policías lo llevaron”, añadió.

Lo que siguió fue la confirmación de la muerte de Levratto y el inicio de la investigación judicial que está a cargo del fiscal de Rafaela Martín Castellano. A la justicia la familia le pide que se esclarezca el hecho, “se encuentre a los responsables”, aunque desconocen quienes fueron.

Investigación

El representante del Ministerio Público de Acusación (MPA) estuvo en el lugar donde lo encontraron para coordinar las diligencias necesarias, que lleva adelante la Policía de Investigaciones (PDI) de Frontera y Rafaela.

"Por ahora no se puede informar demasiado, para no entorpecer la investigación", expresó una fuente de la Justicia. Sin embargo, se confirmó que se tomaron entrevistas a familiares y presuntos testigos por el hecho.

Además, se conoció que la autopsia del cuerpo ya fue realizada, y que el disparo de arma de fuego en la zona lumbar, sería el responsable de la muerte del joven. Por otro lado, también registraba otro balazo, pero más superficial.

El hecho

Según el informe preliminar, el hallazgo se produjo alrededor de las 2:30 de la mañana. Familiares o allegados al joven habrían sido los que trasladaron a Levratto al Hospital J.B. Iturraspe donde médicos de guardia confirmaron su fallecimiento.

Los profesionales constataron que el cuerpo presentaba lesiones en la zona lumbar derecha y múltiples desgarros en el brazo izquierdo. Se determinó que el joven habría fallecido al menos una hora y media antes del ingreso al hospital, aunque aún no se confirmó si las heridas corresponden a impactos de arma de fuego.

Por el momento, se desconoce el móvil del hecho y no se descarta ninguna hipótesis.