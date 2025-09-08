Tres dotaciones de Bomberos Voluntarios de San Francisco partieron esta mañana hacia Quebracho Herrado ante un incendio en una vivienda, sin que aún se conozcan heridos ni el alcance de los daños. El alerta fue emitido temprano, y la movilización incluyó un cisterna, una camioneta y un autobomba grande, según informó el cuerpo de bomberos.

Se mantiene la dotación en lugar, a la espera de nuevas instrucciones y del informe final que permita conocer el estado de la vivienda, eventuales detenidos o afectados y los elementos dañados. También se prevé emitir un parte con el resultado de la intervención por parte del cuerpo de bomberos.

Noticia en desarrollo.