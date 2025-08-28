Un accidente de tránsito se produjo esta madrugada en ruta provincial N° 1, en el acceso norte a Morteros, cuando una familia de la localidad santafesina de Suardi despistó y volcó con su camioneta. Afortunadamente, no se registraron personas heridas, solo daños materiales.

El hecho ocurrió cerca de las 00:20 de hoy. Por causas que aún se intentan establecer, un hombre de 46 años que conducía una camioneta Renault Oroch, y sus tres acompañantes (dos adultos y una menor de 14 años), perdieron el control del vehículo. La camioneta se despistó, dio varios vuelcos y finalizó su recorrido en la banquina.

Personal de Bomberos Voluntarios y del servicio de emergencias SEM acudieron al lugar y constataron que la familia se encontraba ilesa.