En la madrugada del 4 de septiembre, un hombre de 30 años fue detenido en la ciudad de Morteros luego de que intentara sobornar a efectivos policiales que lo habían interceptado en un control vehicular.

Según informó la Comisaría Distrito Morteros, el hecho comenzó cuando personal de la Guardia Local municipal alertó sobre un motociclista que circulaba en contramano por calle Juan Cabral, en aparente estado de ebriedad. Al ser interceptado, el conductor presentaba halitosis alcohólica, por lo que fue aprehendido y se procedió al secuestro de una motocicleta Honda XR.

Durante el traslado a sede policial, el hombre ofreció $227.000 en efectivo a los efectivos para evitar el procedimiento. Ante esto, se dio intervención a la Fiscalía de Instrucción local, quedando alojado por el delito de cohecho.