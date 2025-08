Durante un control vehicular realizado en la madrugada del sábado en Morteros, un conductor fue retenido tras dar positivo en un test de alcoholemia. El operativo incluyó además el secuestro de una motocicleta que presentaba numerosas faltas.

El hecho más relevante ocurrió cerca de las 5:40, cuando personal de tránsito solicitó apoyo a un móvil policial al detectar que un automovilista circulaba con signos evidentes de intoxicación alcohólica. La intervención tuvo lugar en la continuación de calle Alem, en la zona céntrica.

El conductor fue sometido al test de alcoholemia, cuyo resultado arrojó un nivel superior al permitido por la normativa vigente. Como consecuencia, se procedió a la retención inmediata del vehículo y el traslado del rodado a resguardo.

En paralelo, se secuestró una motocicleta por presentar múltiples infracciones: tenía un caño de escape no reglamentario, no contaba con chapa patente ni cédula de identificación, y su conductor no poseía licencia habilitante para conducir.

Ambos vehículos, detalló Canal 50, fueron trasladados y quedaron a disposición de las autoridades correspondientes.