El fiscal de Instrucción de Morteros, Francisco Payges, confirmó que no se encontraron elementos criminales en la muerte de un bebé ocurrida el pasado lunes 22 de septiembre en esa ciudad. El neonato presentaba una patología preexistente y, aunque se activaron los protocolos correspondientes por tratarse de una muerte de etiología dudosa, los resultados de la autopsia descartaron la intervención de terceros.

“Puedo confirmar con relación al fallecimiento de un neonato ayer, y que padecía una patología previa, no obstante se activaron los protocolos que corresponden ante una muerte de etiología dudosa, que luego de autopsia la causa de su fallecimiento estaba relacionada a dicha patología y que no hubo ningún tipo de indicador o elemento de tipo criminal”, indicó Payges en declaraciones a Radio República de Morteros.

En paralelo, el fiscal también se refirió a la aparición sin vida de un hombre adulto en la mañana del martes 23, hallado por un familiar en su domicilio. Según explicó, aún se investigan las circunstancias del hecho, aunque no se encontraron señales de violencia.

“Se trata de un masculino adulto y si bien estamos realizando las primeras medidas relativas a la determinación de las circunstancias, no tengo indicadores de criminalidad, pero ha intervenido Policía Judicial y hemos activado todo lo que tiene que ver con la investigación de este tipo de hechos”, explicó el funcionario. Agregó que “fue encontrado en su domicilio por un familiar, quien ante la falta de respuesta concurrió a su casa y encontró a esta persona fallecida”.

Finalmente, Payges brindó detalles sobre una denuncia realizada por dos jóvenes, quienes habrían sido amenazados por otros dos motociclistas con un arma de fuego. Según el fiscal, si bien no se ha comprobado la existencia del arma, el hecho ocurrió y los implicados están identificados.

“No está determinado fehacientemente la existencia o no de un arma de fuego en ese hecho. Lo que sí está determinado es que el hecho efectivamente ocurrió, están identificadas las personas involucradas y en el día de ayer hemos ordenado medidas. Puntualmente se realizaron allanamientos, analizamos cámaras de seguridad y se tomaron testimonios a testigos”, concluyó.