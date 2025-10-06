Mejora el sanfrancisqueño herido en Río Cuarto: le retiraron el respirador
El hombre de 45 años se vio involucrado en un choque con un automóvil cuando viajaba en su moto. Permanece internado en el Nuevo Hospital de Río Cuarto.
A tres semanas del accidente, el sanfrancisqueño radicado en Río Cuarto, Marcos Acosta muestra una importante mejoría. En las últimas horas, informó su familia, le fue retirada la asistencia mecánica y ya respira por sus propios medios.
Acosta de 45 años se accidentó el pasado 22 de septiembre cuando viajaba con una joven en su moto Corven 110cc y, por circunstancias que se investigan, lo embistió un automóvil Volkswagen Bora conducido por otro hombre de 39 años. El hecho ocurrió en la ruta nacional 8, uno de los accesos a la ciudad.
Como consecuencia del impacto sufrió un severo traumatismo de cráneo, luego le practicaron una traqueotomía y si bien ha mostrado signos sostenidos de mejoría y está estable permanece en la terapia intensiva del Hospital San Antonio de Padua del sur provincial.
Cabe destacar que las lesiones más graves las sufrió Acosta, su acompañante tuvo traumatismos de menor consideración y a pesar de que el conductor del auto chocó después con una columna no sufrió heridas.