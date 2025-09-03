Un operativo de gran escala se llevó a cabo este miércoles en la ciudad de Córdoba, donde la Policía ejecutó 124 allanamientos en simultáneo que culminaron con 13 personas detenidas, 26 armas de fuego secuestradas y una considerable cantidad de estupefacientes incautados.

Según informó Cba24N, los procedimientos comenzaron durante la madrugada en distintos barrios de la capital provincial. Durante los operativos se incautaron pistolas, escopetas, municiones, esposas, chalecos antibalas, 1,5 kilos de marihuana y 198 envoltorios de cocaína listos para su comercialización.

Juan Pablo Quinteros, ministro de Seguridad, declaró a Canal 10: “Venimos advirtiendo que hay una enorme presencia de armas de fuego en poder de delincuentes. En este momento se siguen realizando allanamientos, lo que hará que aumente la cantidad de detenidos”.

De acuerdo con el mismo medio, las investigaciones comenzaron a raíz de denuncias anónimas de vecinos y el seguimiento de redes de venta ilegal de drogas y armas.