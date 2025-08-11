El Juzgado en lo Civil y Comercial de 52° Nominación de Córdoba donde se tramita la quiebra de la empresa Márquez & Asociados Constructora Desarrollista ordenó que sean subastados 14 vehículos propiedad.

El juez Sergio Gabriel Ruiz tomó esta decisión en el marco de la quiebra de la empresa desarrollista actualmente, denominada MRQZPABAR Desarrollos S.A.

Los rodados saldrán a la venta, en efectivo, al mejor postor a través del portal de subastas electrónicas del Poder Judicial de Córdoba. Cada proceso estará a cargo del martillero Ezequiel Frontera Vaca (M.P. 01-962) y comenzarán a desarrollarse a partir del 18 de agosto.

Cuáles son los vehículos

A continuación se detallan los autos y camionetas que fueron alcanzados por la medida y el link de la página oficial de subastas judiciales.

- Chevrolet, pickup cabina doble, S10, modelo 2020.

https://subastas.justiciacordoba.gob.ar/product/cba/24424/chevrolet-s10-ano-2020/

- Fiat 500, sedan tres puertas; 16v.Lounge Automático; modelo año 2014.

https://subastas.justiciacordoba.gob.ar/product/cba/24425/fiat-500-automatico-1416v/

- Mercedes Benz, Atego 1721, modelo 2022.

https://subastas.justiciacordoba.gob.ar/product/cba/24426/mercedes-benz-atego-1721/

- Chevrolet, pickup cabina doble, S10, modelo 2020.

https://subastas.justiciacordoba.gob.ar/product/cba/24427/chevrolet-s10-ano-2020/

- Ford, sedan cinco puertas, Focus Trend; modelo 2013.

https://subastas.justiciacordoba.gob.ar/product/cba/24428/ford-focus-trend-20-2013/

- Mercedes Benz, Atego 1721, modelo 2021.

https://subastas.justiciacordoba.gob.ar/product/cba/24429/mercedes-benz-atego-1721/

- Hyundai, pick–up cabina simple, modelo 2017.

https://subastas.justiciacordoba.gob.ar/product/cba/24430/hyundai-h100-pick-up-2017/

- Mercedes Benz, furgón, Sprinter, modelo 2015.

https://subastas.justiciacordoba.gob.ar/product/cba/24431/mercedes-benz-sprinter-411/

- Mercedes Benz, Atego 1725, modelo 2013.

https://subastas.justiciacordoba.gob.ar/product/cba/24432/mercedes-benz-atego-1725/

- Chevrolet, pick–up cabina doble, modelo 2020.

https://subastas.justiciacordoba.gob.ar/product/cba/24433/chevrolet-s10-ano-2020/

- Mercedes Benz, Sprinter, modelo 2017.

https://subastas.justiciacordoba.gob.ar/product/cba/24434/mercedes-benz-sprinter-515/

- Mercedes Benz, Accelo 815, modelo 2018.

https://subastas.justiciacordoba.gob.ar/product/cba/24435/mercedes-benz-accelo-815/

- Volkswagen, chasis con cabina, 319-13.180; modelo 2005.

https://subastas.justiciacordoba.gob.ar/product/cba/24436/camion-vw-13180-2005/

- Mercedes Benz, chasis con cabina, Atego 1725; modelo 2014.

https://subastas.justiciacordoba.gob.ar/product/cba/24437/mercedes-benz-atego-1725/