Llamaron por un incendio, pero los bomberos terminaron auxiliando en un choque
En la madrugada del domingo, los bomberos fueron alertados por un posible incendio en calle Av. Sabattini y Rufino Varela, pero al llegar constataron que se trataba de un siniestro vial.
El hecho tuvo lugar cerca de las 2:10 y se los alertaba sobre un posible incendio en un automóvil. Al arribar, constataron que el vehículo presentaba un golpe en la parte frontal, sin registrarse llamas ni personas lesionadas.