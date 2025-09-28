En la madrugada del domingo, los bomberos fueron alertados por un posible incendio en calle Av. Sabattini y Rufino Varela, pero al llegar constataron que se trataba de un siniestro vial.

El hecho tuvo lugar cerca de las 2:10 y se los alertaba sobre un posible incendio en un automóvil. Al arribar, constataron que el vehículo presentaba un golpe en la parte frontal, sin registrarse llamas ni personas lesionadas.