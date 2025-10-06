El falso médico Ignacio Martín, quien en 2023 fue condenado a siete años de prisión por haber ejercida de manera ilegal la medicina durante la pandemia de Coronavirus en la provincia de Córdoba, fue liberado luego de que la Justicia haya manifestado que ya cumplió parte significativa de su sentencia.

El joven, que estuvo más de dos años y medio preso en la cárcel de Río Cuarto, recuperó su libertad luego de la Justicia provincial haya determinado que deberá cumplir una serie de requisitos y condiciones impuestas por la fiscalía, detalla el medio El DoceTv.

Ignacio Martín fue condenado a siete años de prisión en septiembre de 2023 por los delitos de usurpación de título, ejercicio ilegal de la medicina y defraudación calificada.

Según se confirmó en el debate, el acusado, que en ese momento tenía 19 años, se hizo pasar por médico en el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) durante la pandemia. Los investigadores lograron constatar que el joven hizo guardias, atendió pacientes, prescribió medicamentos, integró equipos de capacitaciones y hasta firmó certificados de buena salud.

En sus últimas palabras antes de ser condenado por el Tribunal, reconoció los hechos: “Me sigo declarando inocente y quiero volver a reiterar el pedido de disculpas. No tengo mucho más que decir”.

Su juego terminó en diciembre de 2020 cuando el Ministerio de Salud inició con los trámites para la firma de un contrato y constataron que la documentación presentada era falsa. Desde ese momento comenzaron a llegar denuncias de pacientes.

La más grave fue por la muerte de Nicolás Alejandro Bertol, un hombre de 29 años que había sido atendido por Martín y fue contacto estrecho de un caso positivo de Covid-19 y tenía una cardiopatía congénita.

Sin embargo, el tribunal no lo responsabilizó de dicho fallecimiento, por lo que lo absolvió, aunque sí lo encontraron culpable de otros delitos.