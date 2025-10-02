Un joven de 23 años, identificado como Maximiliano Eduardo Roth, fue detenido tras fracturarle el cráneo a un bebé de 11 meses. El episodio sucedió en Coronel Suárez, Buenos Aires y lo que encendió la polémica fue que el acusado había sido liberado recientemente.

Roth se encontraba en libertad asistida por decisión del juez de Ejecución Penal Nº 2 de Bahía Blanca, Onildo “Yiyo” Stemphelet, quien le otorgó el beneficio pese a sus antecedentes como golpeador de niños.

El joven estaba cumpliendo una pena de tres años y un mes de prisión por golpear brutalmente a la hija de una expareja a quien también sufrió fractura de cráneo. Sin embargo, el magistrado le concedió la salida anticipada en base a informes del Servicio Penitenciario que lo calificaban con “conducta 10” y “concepto bueno”.

Entre las condiciones de su excarcelación figuraba asistir a un curso llamado “Deconstruyendo masculinidades”, someterse a controles psicológicos y abstenerse del consumo de drogas y alcohol. Fue en una de las salidas que lo denunciaron por un nuevo ataque: mantuvo privada de la libertad a su actual pareja de 19 años, además golpeó al hijo de ella, un bebé de 11 meses, al que le provocó múltiples fracturas en el cráneo.

La fiscal Claudia Lorenzo, de la UFIJ Nº 15 del Departamento Judicial Bahía Blanca, pidió su detención bajo la carátula de “tentativa de homicidio”. Roth se negó a declarar, indicó La Voz.

El bebé fue derivado al Hospital Penna de Bahía Blanca, donde se encuentra fuera de peligro y pasó de terapia intensiva a terapia intermedia.