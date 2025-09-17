Un hombre de 59 años sufrió golpes y una herida cortante en la cabeza luego de que la motocicleta en la que circulaba fuera tocada por otro motovehículo, cuyo conductor se dio a la fuga y no asistió a la víctima.

El accidente ocurrió esta tarde en la intersección de avenida Rosario de Santa Fe y calle Garibaldi.

Según se conoció, el herido se movilizaba en su motocicleta Keller 110cc cuando, al llegar a la intersección, fue tocado por otra moto a la altura del manubrio, lo que provocó su caída. El otro vehículo se dio a la fuga sin que la víctima pudiera aportar datos sobre sus características.

El servicio de emergencias UCEMED, asistió al hombre y lo trasladó a la Clínica Cruz Azul, donde le realizaron suturas en la herida de la frente.