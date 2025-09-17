Una rueda robada fue recuperada en la madrugada de este miércoles en barrio Parque, en la ciudad de San Francisco. El hecho ocurrió en calle Resistencia al 400.

Según informó la Policía, una mujer de 41 años denunció que le habían sustraído una rueda de su carro, que se encontraba en la vereda con medidas de seguridad. Personal del C.A.P. realizó un patrullaje por la zona.

Durante el recorrido, los agentes divisaron a un hombre a pie que, al advertir la presencia policial, arrojó la rueda y se dio a la fuga.

El elemento fue recuperado y entregado de manera espontánea a su propietaria.