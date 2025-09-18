La Unidad Judicial de Las Varillas investiga un hecho de violencia que habría ocurrido en una escuela de dicha ciudad. En circunstancias aun por dilucidar un estudiante exhibió un arma blanca para amenazar a un estudiante y una docente.

El episodio sucedió el miércoles por la tarde, la profesora dio la alerta y explicó que ocurrió mientras se desarrollaba una actividad física en un predio ubicado en calle Las Heras esquina Chaco.

Quien habría proferido las amenazas sería un joven menor de edad que habría exhibido un arma blanca para amenazarlos.