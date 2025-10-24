La Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) detuvo a un hombre de 46 años con antecedentes y desarticuló un punto de venta de drogas al menudeo en la ciudad de Las Varillas, en un operativo realizado tras recibir numerosos llamados a la línea de denuncias anónimas.

Efectivos de la FPA dieron curso a dos órdenes de allanamiento que se desarrollaron en las calles Morelli al 100 y 9 de Julio al 500 del barrio Centro. El perímetro externo de los operativos contó con la colaboración de la Policía de Córdoba.

Tras un minucioso registro, el personal de investigaciones logró la incautación de: varias dosis de marihuana lista para la venta; 11 plantas de cannabis sativa y 1.295 semillas de la misma especie; un automóvil y diversos elementos relacionados con la causa.

El detenido, cuya identidad no fue revelada, fue puesto a disposición de la Fiscalía del Fuero de Lucha Contra el Narcotráfico de San Francisco, que ordenó su traslado a sede judicial por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737.