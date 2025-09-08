La habitación de una vivienda fue consumida por el fuego en Quebracho Herrado

Este lunes un incendio afectó una vivienda en la localidad de Quebracho Herrado, donde el fuego consumió por completo una habitación del inmueble.

En el operativo intervinieron tres unidades de bomberos y un total de 10 efectivos, que trabajaron en el lugar para controlar las llamas y evitar que se extendieran al resto de la casa.

Según informaron desde el cuerpo de bomberos, no se registraron personas heridas, aunque las pérdidas materiales fueron de gran magnitud. Las causas del siniestro aún están siendo evaluadas.