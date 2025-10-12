La Guardia Local de San Francisco recuperó este sábado dos motocicletas en situación irregular durante operativos realizados en diferentes sectores de la ciudad, según informó la Municipalidad de San Francisco.

Durante la mañana, agentes fueron comisionados por el Centro de Atención Ciudadana al Parque Cincuentenario, detrás de la Guardería Municipal Maestro Aguirre, tras la alerta de una usuaria del sistema Ojos en Alerta. La denuncia advertía sobre una moto oculta entre pastizales. Al llegar al lugar, los efectivos constataron que el tambor de encendido estaba violentado y, tras verificar los datos, confirmaron que la titular del vehículo residía en Zenón Pereyra. La Policía de Córdoba procedió al resguardo de la unidad.

Horas más tarde, mientras realizaban un patrullaje preventivo por calle Paraguay, personal de la Guardia Local detectó otra motocicleta en condiciones no aptas para circular. Luego de consultar al Centro de Atención Ciudadana, se comprobó que el vehículo tenía un pedido de secuestro vigente desde 2023. En consecuencia, se dio aviso a la Policía, que trasladó la moto a la Unidad Judicial para su correspondiente trámite legal.

Desde el municipio destacaron la importancia de la articulación entre los vecinos, los sistemas de alerta y las fuerzas de seguridad para la prevención del delito en la ciudad.