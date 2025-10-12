Este domingo por la mañana, personal de la Guardia Local de San Francisco intervino en un operativo tras observar a dos jóvenes cazando con un rifle de aire comprimido en la vía pública, en inmediaciones del ingreso al barrio Procrear, específicamente en la intersección de Talcahuano y Florencio Sánchez.

El hecho ocurrió pasadas las 11:00, durante un patrullaje preventivo. Al advertir la situación, los agentes se acercaron a los individuos, ambos mayores de edad, y procedieron a entrevistarlos. De inmediato se solicitó apoyo a la Policía de la Provincia de Córdoba, que acudió al lugar y resguardó el arma, un rifle de aire comprimido calibre 5.5 mm con torpedo.

Según informó la Municipalidad, uno de los jóvenes fue trasladado a la Unidad Judicial para continuar con las actuaciones correspondientes, mientras que la Policía quedó a cargo de la situación.