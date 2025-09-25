La familia de Emanuel Levrato, joven asesinado en Frontera en el mes de agosto, volvió a pedir justicia y que el crimen se esclarezca, pero sobre todo que se les informe sobre el estado de la causa. Recordemos que el joven de 28 años que fue hallado herido en un campo de la zona rural de Frontera y murió camino al Hospital J.B. Iturraspe.

“La policía ya no nos dio más información de nada. Queremos justicia por lo que pasó. Nosotros no podemos hacer nada, solo esperar, pero no hacen nada. No queremos que esto quede en la nada”, expresaron sus familiares a El Periódico.

Emanuel tenía tres hijos y era conocido en el barrio por su vínculo con los caballos. “Él se dedicaba a cuidar sus animales. Esa madrugada los salió a buscar y se encontró con estas personas”, recordaron.

La investigación estuvo a cargo inicialmente del fiscal Martín Castellano, del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Rafaela, pero el expediente ahora recae retornó a Frontera tras la asunción de Pedro Ignacio Machado.

Una pelea, el desencadenante

Los primeros datos señalan que el cuerpo presentaba una herida de arma de fuego en la zona lumbar que habría causado la muerte, además de otro impacto menos grave y desgarros en un brazo. La gran incógnita para la familia sigue siendo ¿qué pasó? Según relataron, Emanuel había salido en busca de sus caballos junto a otra persona cuando fue interceptado por dos personas con las que mantuvo una discusión.

La pelea habría terminado cuando uno de ellos le disparó. “Hubo una pelea por los caballos. Se pegaron, y uno de ellos le dijo al otro: ‘Pégale, pégale’. Fue cuando le dieron el tiro”, contaron. Una persona le dio aviso a la familia y cuando ellos llegaron sostienen que tenía signos vitales, y como la ambulancia no llegó lo trasladaron por sus medios al Hospital.

La llegada del fiscal les da esperanza de que avance el caso, pero siguen teniendo temor porque no se les informaron avances, mientras tanto su familia sigue desolada.

El crimen

Se estableció también que el joven habría fallecido al menos una hora y media antes de ingresar al hospital, aunque todavía no hay precisiones oficiales sobre el móvil del ataque ni sobre los responsables.