La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena a 17 años de prisión contra el veterinario Hernán Vietti Colomé, quien en 2017 asesinó a golpes a un sicario que él mismo había contratado en el marco de un conflicto por una herencia familiar en nuestra ciudad.

El hecho ocurrió el 22 de septiembre de 2017 en la veterinaria de Vietti Colomé, donde golpeó hasta la muerte a Jorge Diep Jaider. Inicialmente, el acusado denunció un intento de robo y dijo haber actuado en legítima defensa. Sin embargo, la investigación reveló que la víctima era uno de los dos hombres que el propio veterinario había contratado para amenazar a su hermano.

De acuerdo con la causa, Vietti Colomé contactó a Jaider y a Omar Funes con el objetivo de que intimidaran a su hermano, Lucio Vietti Colomé, en medio de una disputa por una herencia. Les ofreció 150 mil pesos por el encargo y llegó a acompañarlos a Santa Fe para identificar al supuesto objetivo.

Sin embargo, los sicarios se comunicaron con Lucio, le contaron el plan y le sugirieron que se escondiera. La maniobra buscaba simular un secuestro para exigir el dinero pactado al veterinario.

Cuando Jaider se presentó en el local para cobrar, Vietti Colomé lo atacó y le provocó la muerte mediante una violenta golpiza. La autopsia confirmó que falleció por traumatismo de cráneo y asfixia. Las pruebas recabadas desmintieron la versión inicial del veterinario y demostraron el vínculo previo entre ambos.

El testimonio de Lucio Vietti fue clave para esclarecer el caso. Declaró sobre la personalidad violenta de su hermano y el fuerte conflicto que mantenían por cuestiones familiares.

El 1 de septiembre de 2020, la Cámara en lo Criminal y Correccional de San Francisco condenó a Vietti Colomé a 17 años de prisión por homicidio simple. En 2023, el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba rechazó la apelación presentada por la defensa . Finalmente ahora, el máximo tribunal del país —integrado por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti— declaró inadmisible el recurso extraordinario y dejó firme la condena.