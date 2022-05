Este lunes comenzaron a desarrollarse los alegatos en el marco del juicio por narcotráfico que tiene como imputado a Pablo Esser (48), expresidente de Sportivo Belgrano, acusado por presunto lavado de dinero y comercialización de estupefacientes, y a otras quince personas más. El proceso se desarrolla en el Tribunal Federal Oral 1 de la ciudad de Córdoba.

En ese marco, la fiscalía pidió cuatro años de prisión para Esser por considerarlo partícipe secundario de comercio agravado de estupefacientes y lavado de activos. Para Requena, en tanto, pidió 8 años de prisión por considerarlo autor de comercio agravado de estupefacientes.

Alegato del fiscal

En el marco de su alegato, el fiscal general explicó las cuestiones a favor y en contra de cada imputado.

En esa línea, en contra de Requena apuntó que es el que manejó el negocio, es el quie evitó tener la droga con él, el que tomaba los recaudos, el que pagaba para que le contaran la plata y para que el jardinero le dé la plata a la mujer, el que pagaba para que la prima le guardara el dinero, tenía un montón de personas, algunas que no están identificadas, con quienes hablaba porque le hacían "trabajos" para él. "Es una persona que estaba en un escalón por encima del resto de los acusados además no vendía el personalmente al menudeo, había gente a la que él le daba la droga para que le guardara que después vendía esa droga al menudeo. Le estaba yendo muy bien con una gran prosperidad. Su florecimiento económico indica claramente la envergadura del negocio a diferencia de los otros", dijo.

A favor de Requena destacó la falta de condena previa, que tiene hijos menores de edad y que está terminando el colegio en el establecimiento penitenciario.

Sobre Espina, valoró que es una persona joven, que tiene su padre fallecido, que es albañil y que también está terminando el colegio en la cárcel.

En cuanto a Mirian Lescano resaltó que es viuda, que tiene tres hijos a cargo y que trabaja.

Sobre Andrés Rolon dijo que a pesar de las venta de droga, su vivienda es humilde; valoró además que fue metalúrgico y que tuvo trabajo lícito.

Respecto a Vanesa Acosta, valoró que es una persona joven, que tiene tres hijos menores de edad, que tuvo un empleo en una parrilla, y que actualmente vende pastelitos y comida por redes sociales, a la vez que su marido tiene empleo formal.

Así, afirmó: "Son personas que tienen chance de un buen pronóstico si quisieran y si ponen ganas de resocializarse".

En tanto, sobre Contreras mencionó que vendía maples de huevos a domicilio; sobre Daiana Artaza, que tiene hijos pequeños, que tenía cierta dependencia de Braian y que tiene secundario incompleto. Respecto a Marcelo Artaza, juzgó en contra sus antecedentes, ya que posee una condena, y destacó negativamente que se valió de sus hijos para llevar adelante "el negocio del narcotráfico" debido a que se encontraba en prisión. A la vez, como positivo mencionó que está estudiando y terminando el colegio en la cárcel.

Sobre Lucas Alfonso, por su parte, valoró negativamente la cantidad de droga que llevaba, ya que manifestó que no vendía al menudeo sino que proveía a un proveedor con una "droga peligrosa" como la cocaína; a favor, enumeró su falta de antecedentes y dijo que quedó acreditado por varios testimonios de que se trata de persona trabajadora, que tiene un núcleo familiar de gente trabajadora, que le "mete ganas para salir adelante", y que existe la duda de si fue un mero transportista, es decir, si le pagaron "para que se juegue, se exponga y lleve la droga" ya que "muchas veces el que a transporta no es el dueño de la droga".

Sobre Esser

Además, habló de Bosio y Esser: A favor del primero, dijo que tenía un "rol menor" porque era empleado de Esser. "Era el que iba y venía, se exponía con la plata, Esser le decía el precio, Esser le indicaba cuánto vender, Bosio le consultaba a Esser si hacer o no la operación", dijo.

Seguidamente, agregó que la investigación de la Policía Federal arrojó que Bosio era solo "intermediario" o "valijero" respecto a Esser.

"Esser se jugaba menos, salía menos a la calle, hablaba menos con Requena. Bosio tenía una situación económica inferior a Esser, éste último tenía una condición económica mejor que Bosio por lo que tenía menor necesidad que delinquir", dijo.

A favor también manifestó que ambos tienen el secundario incompleto.

Pedido de penas

Hairabedián pidió penas de cumplimiento efectivo para todos los imputados, ya sea porque las mismas exceden los 3 años de prisión, o porque las que no los exceden, se realizaron con habitualidad, con una "persistencia marcada".

"Entiendo que hay riesgo de reiteración delictiva y sabemos que la regla del Código Penal es la efectividad de las penas, y solo cuando de manera fundada haya elementos para pensar que alguien no va a reiterar el delito se puede dejar en suspenso si no superara los 3 años y para alguien que no tiene condena", explayó el fiscal.

Así, solicitó absolver a Gustavo Rolon, Noemí Tordesilla, Claudio Rolon y César Nieto.

Seguidamente, pidió condenar a Braian Requena como autor de comercio agravado de estupefacientes e imponerle la pena de 8 años de prisión y 100 unidades fijas de multa.

A su vez solicitó condenar a Franco Espina y a Andrés Rolon como coautores de comercio agravado de estupefacientes y que se les imponga la pena de 6 años de prisión y 70 unidades de multa.

En tanto pidió condenar a Marcelo Artaza como coautor de comercio agravado de estupefacientes e imponerle la pena de 6 años y medio de prisión y 70 unidades de multa.

También, condenar a Hugo Contreras, Vanesa Acosta, Daiana Artaza, Alexis Artaza y Mirian Lescano como partícipes secundarios de comercio agravado de estupefacientes y le imponga la pena de 3 años de prisión y 45 unidades de multa.

A su turno, pidió condenar a Pablo Esser como partícipe secundario de comercio agravado de estupefacientes y lavado de activos y que se le imponga la pena de 4 años de prisión y 100 unidades de multa, que considera abarcativa tanto por el delito de la ley de estupefacientes como del de lavado de dinero.

Y condenar a Juan Carlos Bosio como partícipe secundario de comercio agravado de estupefacientes y lavado de activos y que se le imponga la pena de 3 años de prisión y 50 unidades de multa, también contemplativa de los dos delitos.

Por último pidió condenar a Lucas Alfonso como autor de transporte de estupefacientes y tentativa de comercio de estupefacientes o alternativamente tenencia de estupefacientes con fines de comercio a la pena de 5 años de prisión y 45 unidades de multa.

Y decomisar los instrumentos y efectos del delito.

Sigue el juicio

En la oportunidad se escucharon los alegatos del fiscal y de los defensores Claudio Suárez, que representa a Braian Requena, Marcelo Artaza, Alexis Artaza y Daiana Artaza; Mario Ruiz, quien representa a Franco Espina y Mirian Lescano; y Jorge Sánchez del Bianco, que asiste a Pablo Esser y a Juan Carlos "Cucho" Bosio. También del abogado Marcos Tognón, que defiende a Vanesa Acosta. Todos pidieron la absolución.

Los próximos alegatos tendrá lugar el jueves 12 de mayo.

En la ocasión, harán sus defensas Hugo Contrera, Andres Rolon, Noemí Tordesilla, Claudio Rolon, Gustavo Rolon y César Nieto, de la mano del letrado Juan Carlos Belagardi; Lucas Alfonso, en manos del defensor Jorge García Coupé.

La sospecha es que todos los procesados participaban de una red organizada dedicada al comercio de droga y al lavado de dinero.

El tribunal es presidido por el juez Jaime Díaz Gavier y los vocales Carolina Prado y Julián Falcucci. El fiscal general del caso es Maximiliano Hairabedian.