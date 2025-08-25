Una joven denunció una brutal agresión el pasado fin de semana en un establecimiento nocturno de la localidad de Devoto, cuando, según el testimonio de la víctima citado por Multimedio Devoto, fue abordada por otras tres jóvenes mujeres que la golpearon y la tomaron del cuello.

De acuerdo al relato de la víctima, venía siendo objeto de empujones y provocaciones; mientras que al preguntarles cuál era el problema, sin mediar palabra la golpearon salvajemente, la tomaron del cuello y rompieron un espejo haciendo golpear su cabeza contra el mismo.

La joven fue asistida en el hospital local y posteriormente derivada al Hospital Iturraspe, donde confirmaron el diagnóstico de traumatismo de cráneo. También presentaba mareos, náuseas y cefaleas.

La denuncia fue radicada en la Sub Comisaría Devoto.