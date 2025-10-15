Joven baleado en Frontera: “Queremos justicia, pero lo primero es que Pelu salga adelante”

“Pelu no es una persona conflictiva, jamás probó ni un cigarrillo”, remarcó Antonela Cortez, prima hermana de Luca Paolo Gottero, el joven de 20 años que permanece en estado crítico tras recibir un disparo en el abdomen el pasado viernes 10 de octubre en Frontera.

Desde entonces, permanece internado en el Hospital Iturraspe de San Francisco, donde fue sometido a una cirugía de urgencia en la que le extirparon tres metros de intestino delgado.

“Gracias a Dios no empeoró, sigue estable”, explicó en diálogo con El Periódico.

La mujer, quien vive justo frente a la casa de Pelu, como lo llama toda la familia, agregó: “Nos criamos juntos, como hermanos. Estábamos todo el día juntos, él con mis hijas, mis sobrinas. Ese día, minutos antes del ataque, estaba jugando con ellas, enseñándoles a andar en patines”, recordó con la voz entrecortada.

El ataque ocurrió en plena vereda de la Calle 56 al 100, frente a la vivienda de Luca. Según contó su prima, él estaba acompañado por su tío cuando un joven, a quien conocían desde pequeño, pasó frente a la casa y volvió minutos después para dispararle. “Yo justo me iba y ni bien llegué mi hermana me llamó para avisarme que le habían pegado un tiro”, relató.

Antonela aseguró que el atacante y su familia eran conocidos del barrio. “Vivían en la esquina. Nosotros siempre los ayudamos, venían al merendero, los atendíamos. Pelu incluso le cocinaba a Luciano y a sus hermanos porque ellos no sabían. Nunca pensamos que esto podía pasar”.

En su testimonio, reconoció algunos antecedentes de tensiones entre ambos jóvenes, pero aclaró: "Pelu no es violento, no busca problemas”.

Siete disparos y una carrera contra el tiempo

Según relataron familiares, el atacante efectuó al menos siete disparos, algunos de los cuales impactaron en el portón de la vivienda. “Cuando abrieron la ventana ya no había nadie afuera. Pelu entró a mi casa, se desplomó con mi padrino y después se levantó solo y se subió a la moto para ir al hospital”, contó Antonela. En el camino, Luca le decía al vecino que lo trasladaba que no veía nada y que sentía la bala "recorriéndole el cuerpo”.

Luca Paolo había comenzado a trabajar como asistente terapéutico en un centro de rehabilitación. También hacía repartos en moto y ayudaba a su familia. “Es re compañero. En la escuela San Martín lo eligieron mejor promedio y mejor compañero, yo fui al acto”, dijo su prima con orgullo.

Mientras la familia sigue de cerca la evolución médica, Antonela resumió el sentimiento común: “Ahora lo único que queremos es que salga de donde está. Después veremos cómo pedir justicia. Pero lo primero es él”.

Un detenido

En el marco del caso, que causó conmoción en la comunidad de Frontera, este martes se registró la detención del sospechoso, que tiene también 20 años. El joven se entregó con la asistencia de un abogado en la Comisaría Sexta de la vecina ciudad.

El presunto atacante será trasladado a la Alcaldía de Rafaela. Se lo investiga como presunto autor de “homicidio agravado calificado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa”.