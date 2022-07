La mamá de una joven que resultó baleada en una pierna el pasado fin de semana en San Francisco le pidió a la Policía que den con quien hirió de bala a su hija el pasado fin de semana en la esquina de Gerónimo del Barco e Hipólito Yrigoyen, durante la madrugada.

“Quiero que la policía no deje esto así, no fue un caso menor y mi hija espera por una cirugía para que le saquen la bala de su pierna”, expresó en diálogo con la emisora FMR 90.7.

Según pudo conocer El Periódico, la víctima del disparo se encontraba junto a un grupo de amigos cuando se les apersonó un hombre, aparentemente con intenciones de robo. Tras el disparo, este huyó del lugar.

Por este motivo fue trasladada al Hospital Iturraspe donde le realizaron una serie de estudios. Afortunadamente no debió quedar internada y pudo retornar a su domicilio, aunque se espera por la realización de una cirugía.

“Quiero saber si esa persona no tiene madre, hermana y si le gustaría que le hagan lo que le hizo a ella que no tiene problemas con nadie. No voy a descansar hasta que pague por lo que hizo”, agregó la madre de la chica agredida.